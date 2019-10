A cura della Redazione

Tenta tre rapine in una notte. I carabinieri delle Sezioni Radiomobili di Torre Annunziata e Torre del Greco, al termine di una serie di accertamenti, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentata rapina, ricettazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 41enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, la notte del 2 ottobre scorso, in sella ad uno scooter rubato la sera precedente, ha tentato di portare a termine tre rapine in rapida sequenza, presso tre diversi esercizi commerciali tutti sulla via Nazionale di Torre del Greco, senza riuscirci a causa della reazione dei titolari che hanno chiamato il 112.

Diverse pattuglie della Sezione Radiomobile di Torre del Greco si sono concentrate nella zona localizzando il malvivente. Lui è riuscito a guadagnare la fuga in direzione di Torre Annunziata dove sono intervenute le pattuglie della locale Sezione Radiomobile.

Dopo una attività di ricerca coordinata l’uomo è stato individuato e bloccato sul corso Umberto I nel città oplontina. E' stato riconosciuto dalle vittime quindi sottoposto a fermo.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.

Il provvedimento è stato in seguito convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata.