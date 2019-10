A cura della Redazione

Nel corso di servizi per la prevenzione e il contrasto di reati ambientali, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno effettuato una serie di controlli alle attività industriali presenti nel comune di San Sebastiano al Vesuvio.

I militari hanno denunciato l’amministratore di una ditta che commercia legnami, materiali plastici ed edili, in quanto priva delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività e dei formulari attestanti il regolare smaltimento dei rifiuti.

L’uomo risponderà di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, emissioni in atmosfera senza autorizzazione e per l’assenza del certificato di prevenzione incendi.

Sono stati, inoltre, posti sotto sequestro il locale dell’impresa di circa 580 mq ed i macchinari.