A cura della Redazione

Cavallo imbizzarrito, panico in via Roma a Torre Annunziata.

Stamattina intorno alle 11,00 in via Roma, un cavallo guidato da conducente a bordo di un calesse sta percorrendo via Roma. All’improvviso – secondo una prima ricostruzione – un’auto gli taglia la strada. Il cavallo si imbizzarrisce ed incomincia ad impennarsi, liberandosi del finimento che lo tiene unito al calesse. Impaurito e senza guida, inizia una folle corsa verso piazza Imbriani. Qui scavalca la fontana posta al centro della piazza e si dirige verso via Plinio. All’altezza del deposito dei pullman della Vesuviana alcune persone, con estremo coraggio, tentano di fermarlo. Il cavallo urta tre-quattro auto e termina la sua folle corsa contro il parabrezza di una Punto in sosta in via Plinio.

L’equino si procura una grossa ferita alla spalla con la fuoriuscita di molto sangue, ma rimane in piedi. Nel frattempo viene raggiunto dal conducente del calesse e da altre persone che gli portano i primi soccorsi.

Sul luogo dell’incidente giunge anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata e un veterinario. Il cavallo, regolarmente tenuto, viene medicato e condotto in una clinica veterinaria per la saturazione della grossa ferita.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Solo grazie al coraggioso intervento di alcune persone è stato evitato il peggio.