A cura della Redazione

Durante lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della "movida" tra via Gino Alfani, via Gambardella, via Caravelli e la via Panoramica della città oplontina.

L’attività ha consentito di identificare 158 persone, di cui 42 con precedenti di polizia; controllare 62 veicoli; elevare 8 contravvenzioni al Codice della Strada, di cui 2 per mancanza di copertura assicurativa e 3 per omessa revisione del veicolo.

Sabato sera un 29enne con precedenti di polizia è stato bloccato in via Largo Luigi Manzo e sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di 2,6 grammi di marijuana.

Infine, un 18enne noto alle forze dell'ordine, in corso Vittorio Emanuele III, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.