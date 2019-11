A cura della Redazione

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato un 38enne incensurato del posto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in stato di ebbrezza, ha infastidito e aggredito alcuni dei clienti di un bar della città. Con lui la sorella che ha provato a calmarlo. Prima che arrivassero i carabinieri il 38enne ha colpito la donna con schiaffi e pugni e poi un passante che ha provato a difenderla.

Ha poi aggredito anche i militari intervenuti, finendo ben presto in manette. E’ ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.