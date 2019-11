A cura della Redazione

Servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco a Portici e San Giorgio a Cremano.

I militari della Stazione di Portici hanno tratto in arresto un sessantacinquenne del luogo già noto alle forze dell’ordine, S.B., trovato in possesso di 10 chili di sigarette di contrabbando. l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Poggioreale a Napoli, come disposto dall’ autorità giudiziaria.

A San Giorgio a Cremano 2 persone, un 35enne e un 20enne, sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza e guida senza patente. Segnalati inoltre alla Prefettura 2 giovani assuntori di stupefacenti.

I carabinieri hanno elevato, infine, 17 contravvenzioni al codice della strada per guida senza patente, senza casco, con revisione scaduta o senza copertura assicurativa; sono state ritirate 3 carte di circolazione e 3 patenti mentre 10 mezzi sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.