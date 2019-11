A cura della Redazione

Ha parcheggiato la sua auto in corso Europa per trascorrere la serata in discoteca. Ha pagato la sosta al parcheggiatore abusivo ed è entrato nel locale.

Quando è uscito lo attendeva un secondo parcheggiatore, un 18enne incensurato di Sant’Antimo, il quale ha chiesto alla vittima dove stesse andando. “Devo recuperare la mia macchina” la risposta. “Non ti conosco, tu non prendi nessuna macchina”. E’ così nata una discussione poi sfociata in violenza.

Il 18enne ha recuperato da terra una bottiglia di birra e l’ha spaccata sulla testa del giovane, un 24enne incensurato di Pozzuoli. Gli ha poi sfregiato il volto e la pancia con i cocci di vetro.

Le indagini, svolte dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania e della Tenenza di Sant’Antimo, hanno portato all’individuazione e al fermo immediato del responsabile.

Dopo l’udienza di convalida, il 18enne, ritenuto responsabile di lesioni gravissime è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Per la vittima uno sfregio permanente al viso.