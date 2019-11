A cura della Redazione

Torna il libertà il Pasquale Gallo, il 60enne senza fissa dimora che depositò la bomba a mano in piazza Imbriani.

Il Gip del Tribunale di Torre Annunziata, Antonello Anzalone, non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura oplontina per porto di arma da guerra, poichè per il giudice non sussistono i tre presupposti alla base dell'ordine di arresto. Non c' pericolo di fuga, né la possibilità di reiterazione del reato, né tantomeno la pericolistà sociale del 60enne.

Per il Gip la bomba è stata portata in piazza Imbriani da Gallo, ma di sicuro non era sua. L'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è che l'ordigno servisse per un attentato in zona, dal momento che era privo della linguetta metallica di sicurezza, e che forse, per qualche difetto, poi non sia esplosa.

Verso chi era destinata la bomba e per quale motivo? Interrogativi su cui stanno lavorando le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, per cercare di venire a capo ad una vicenda dai molti lati oscuri.