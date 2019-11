A cura della Redazione

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato a PLa ompei una 42enne del posto già nota alle forze dell'ordine., Lucia Rosaria Massa, per la tentata rapina a danni di una 72enne.

Ieri sera una signora era nella propria “Panda”, in sosta su via Plinio, quando Massa l’ha avvicinata, minacciata e strattonata violentemente ad un braccio per sottrarle l’utilitaria.

La vittima però è riuscita a difendersi ed ha lanciato l’allarme chiamando il 112.

I carabinieri sono intervenuti dopo pochi istanti poiché stavano pattugliando la zona ed hanno subito individuato la rapinatrice bloccandola e traendola in arresto.

La vittima invece è stata soccorsa dai carabinieri ma poi affidata alle cure dei medici dell’ospedale di Boscotrecase i quali hanno riscontrato un trauma distorsivo ad una mano ed al polso. La signora ne avrà per 20 giorni.

Processata per con rito direttissimo, la rapinatrice è stata condannata a 3 anni 6 mesi e associata al carcere di Pozzuoli.