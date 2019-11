A cura della Redazione

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato, per detenzione di droga a fini di spaccio, un 28enne oplontino - Nicola Sormonto - già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.

I militari, dopo numerosi appostamenti, hanno ipotizzato che nell’abitazione nascondesse droga e la perquisizione locale lo ha confermato. Hanno infatti scoperto e sequestrato 760 grammi di “erba” conservata all’interno di sacchetti e in una matrioska: era nascosta nel lucernario della porta di ingresso all’abitazione insieme a un bilancino di precisione e 175 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L'arrestato è stato tradotto in carcere.