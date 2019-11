A cura della Redazione

Di nuovo agibile il Santuario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine) di Torre Annunziata.

Il forte vento e la pioggia dei giorni scorsi hanno provocato la caduta di calcinacci dalla facciata che dà su corso Vittorio Emanuele III e, pertanto, è stato necessario la chiusura della chiesa per motivi di sicurezza.

Ieri sera, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellammare di Stabia, che hanno provveduto a rimuovere il pericolo, spicconando i cornicioni della facciata del Santuario. Per tale motivo per alcune ore è stata interrotta la circolazione delle auto in direzione Torre sud.

Da oggi, venerdì 15 novembre, i fedeli avranno la possibilità nuovamente di accedere in chiesa.