A cura della Redazione

Via Ercole Ercole, due pali dell'Enel si sono spezzati alla base rimanendo inclinati, mentre i cavi elettrici che collegavano i due tralicci si sono adagiati sulla carreggiata. Fortunatamente i tralicci non sono caduti al suolo, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere molto gravi.

Traffico in tilt non solo su via Ercole ma anche su via Castriota, via Provinciale Schiti, via Sant'Antonio e via Bottaro.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i tecnici dell'Enel.

Le cause probabilmente sono da ricercare nel forte vento di questi giorni.