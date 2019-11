A cura della Redazione

Sequestrata attività di autodemolizione abusiva a Castellammare di Stabia.

I carabinieri del NOE di Napoli hanno proceduto al sequestro di una attività di autodemolizione abusiva perché priva di autorizzazione prevista dal testo unico ambientale per il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso. Durante il controllo dei militari, nel piazzale era in corso lo smontaggio di 3 auto le cui componenti venivano poi ammassate in un capannone. per poi verosimilmente essere rivendute.

Terminati gli accertamenti sono stati sottoposti a sequestro il capannone di 400 metri quadrati, numerosi pezzi di autovetture, il piazzale ampio 300 metri quadrati ed i 3 veicoli. il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 300 mila euro.

I responsabile dell’attività illecita è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.