A cura della Redazione

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto in via III Traversa Teatro una persona che, dopo aver ricevuto una banconota da un motociclista, gli ha consegnato una bustina di droga prelevata dalla propria abitazione poco distante.

L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish e 220 euro in contanti mentre, presso l’abitazione, sono stati rinvenuti altri 54 grammi circa di hashish, un rotolo di cellophane, un coltello da cucina ed un coltellino con lame annerite, materiali usati per il taglio ed il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

A.A., 48enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.