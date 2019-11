A cura della Redazione

Si finge poliziotto per introdursi in chiesa con lo scopo di portare via soldi e oggetti sacri. E’ accaduto a Torre Annunziata nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù in piazza Cesàro.

Sono all'incirca le ore 15 quando un uomo, Raffaele Cirillo, 50 anni, bussa con veemenza al portoncino di ingresso della sacrestia. Per farsi aprire dichiara di essere un agente di Polizia. Un giovane collaboratore di mons. Ciro Esposito si precipita all'ingresso, apre ma subito viene scaraventato a terra dall’energumeno che si avvia precipitosamente verso la sacrestia. Qui tira fuori da un armadietto alcuni candelabri e paramenti sacri, poi afferra la cassette delle elemosine.

Nel frattempo il giovane riesce ad avvertire i carabinieri che in un baleno piombano sul posto. L’uomo viene così fermato ed arrestato in attesa del giudizio per direttissima che avrà luogo questa mattina presso il tribunale di Torre Annunziata.