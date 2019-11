A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno scoperto un gruppo di minori che aveva messo in piedi una squadra di spaccio. Li hanno beccati in via fontanelle grazie a un servizio di osservazione.

Un 16enne di Torre Annunziata, un 17enne e due 15enni di Castellammare avevano ognuno un compito: la cessione, il ritiro del denaro, il “palo” e l’approvvigionamento. Uno di loro, l’addetto al rifornimento appunto, aveva nascosto in una casa in ristrutturazione un borsone con 560 grammi di marijuana, 3 bilancini, materiale per il confezionamento e un passamontagna.

Erano tutti incensurati. Il 16enne è stato arrestato per spaccio e accompagnato nel Centro prima accoglienza per minori dei Colli Aminei, gli altri ragazzi sono stati denunciati.