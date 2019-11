A cura della Redazione

Un 33enne di Portici è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Ercolano nell’abitazione di famiglia mentre aggrediva la compagna.

Durante una discussione con la donna l’ha aggredita prima verbalmente, poi è passato alle mani; tutto questo davanti agli occhi del figlio di 9 anni.

Alla vittima ha causato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in 20 giorni dai medici dell’ospedale a cui la donna si è rivolta. Dopo aver medicato le ferite, la vittima ha sporto denuncia ai carabinieri a cui ha raccontato che subiva violenze da mesi anche se non aveva mai denunciato. Le cause che scatenano la violenza del compagno sono verosimilmente anche l’alcol e la droga di cui fa uso.

L’uomo risponderà di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Adesso è in attesa del giudizio direttissimo.