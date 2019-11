A cura della Redazione

Ennesima bomba carta a Torre Annunziata. Stanotte, intorno alle ore 03,00, un boato ha fatto sobbalzare dal sonno gli abitanti del centro storico.

Un ordigno è esploso in via Giardino, la stradina che dal corso Vittorio Emanuele III conduce al quartiere murattiano. Al momento si hanno poche notizie sull’episodio. Sul posto si sono portati gli agenti di polizia del Commissariato di Torre Annunziata e i vigili del fuoco di Castellammare di Stabia.

Lo scoppio in via Giardino segue di pochi giorni quello di altre due ordigni: uno nel Parco Trento, dove uno scooter è andato in fiamme, e un altro in via IV Novembre che ha provocato gravi danni ad un’auto.

Sui tre episodi indagano le forze dell’ordine.