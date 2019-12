A cura della Redazione

I carabinieri della locale Stazione e personale della A.s.l. Napoli 3 hanno sequestrao un laboratorio di prodotti tessili. All'interno dei locali vi erano carenze di vario genere: l’assenza di dispositivi volti a garantire la sicurezza dei lavoratori, il mancato rispetto della normativa antincendio, una scarsa illuminazione ed areazione dei luoghi, infine i macchinari non rispondevano ai requisiti di sicurezza.

Nell’azienda inoltre non c’era alcun registro di carico e scarico dei rifiuti, che quindi venivano gestiti in modo incontrollato infatti in un’area adiacente allo stabilimento i militari hanno rinvenuto moltissimi sacchi pieni di scarti tessili.

la una coppia di cittadini cinesi incensurati che lo gestiva è stata denunciata per violazioni in materia ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro. i locali sono stati sequestrati e sono state comminate sanzioni amministrative per circa 40mila euro.