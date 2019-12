A cura della Redazione

Incendio in una palazzina di via Avallone a Torre Annunziata, emergono nuovi particolari sulla tragedia sfiorata. L'uomo che ha appiccato il fuoco al suo appartamento avrebbe minacciato più di una volta in passato di compiere il folle gesto. A riferirlo gli stessi condòmini dopo essere stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Infatti, la palazzina con 9 appartamenti, è stata avvolta dalle fiamme mentre il fumo ha invaso il vano scale, impedendo la fuga delle persone che si trovavano ai piani alti. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato possibile portare in salvo le famiglie residenti con le scale antincendio. Alcune persone sono state intossicate dal fumo e trasportate con l'ambulanza all'ospedale di Boscotrecase.

L'autore dell'atto incendiario è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. Al momento sembra che le fiamme non abbiano procurato danni agli altri appartamenti.