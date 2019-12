A cura della Redazione

Un getto d'acqua alto oltre 5 metri nel mezzo di una strada di Torre Annunziata. Siamo in via San Francesco di Paola dove, a causa della rottura di una tubatura, l'acqua ha cominciato a fuoriuscire offrendo questo spettacolo inusuale.

Sul posto sono accorsi I vigili del fuoco, la polizia municipale che ha provveduto a transennare la strada, e una pattuglia dei carabinieri.

Da oggi erano in corso i lavori per il potenziamentoi della condotta idrica da parte di una ditta appaltatrice della Gori, lavori regolarmente autorizzati. Probabilmente durante lo scavo si è aperta una falla in un tubo, con la fuoriuscita di un forte getto d'acqua verso l'alto che ha inondato un balcone al primo piano di un edificio.

Al momento in cui scriviamo il problema non è stato ancora risolto in quanto non si riesce a trovare la saracinesca che permette la chiusura dell'acqua.

Intanto il traffico è stato dirottato su altre arterie.