A cura della Redazione

Un altro raid incendiario nella notte appena trascorsa a Torre Annunziata. Dai primi accertamenti sembra che abbia preso fuoco un'auto in via IV Novembre, le cui fiamme, poi, si sarebbero propagate ad altre due autovetture parcheggiate nelle vicinanze e alla facciata esterna di una pizzeria, con la distruzione dell'insegna luminosa.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio, ma molto probabilmente potrebbero essere di origini dolose, visti il ripetersi di episodi analoghi negli ultimi tempi.

Bombe carta, auto incendiate, colpi di pistola sparati contro gli ingressi di edifici. Più che in un paese civile sembra di essere a Beirut. E pensare che appena qualche giorno fa c'è stato un incontro al Comune organizzato dall'Osservatorio per la Legalità per mettere in campo proposte capaci di fronteggiare l'escalation di violenza di questi ultmi mesi.

Sulla sua pagina di facebook, il commento del consigliere comunale Pierpaolo Telese: "Torre Annunziata 5 dicembre 2019 ore 3.. Ancora macchine incendiate, stavolta TRE, tutte insieme. Ancora strategia del terrore. Ancora camorra".