Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Sono state identificate 160 persone di cui 61 con precedenti di Polizia. Controllati 65 veicoli, 4 dei quali sottoposti a sequestro poiché sprovvisti di copertura assicurativa, mentre per due autovetture è scattata la sospensione dalla circolazione poiché prive di revisione.

Sono state elevate 10 contestazioni per diverse violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 4.341 euro.

In via Cuparella, un 18enne è stato denunciato in quanto sorpreso alla guida privo della patente di guida poiché mai conseguita. Inoltre, in via Melito è stato rinvenuto un Honda SH 300 risultato rubato, e poi restituito al proprietario.

Infine, sono state controllate 12 persone sottoposte a misure coercitive cautelari e di prevenzione; un uomo agli arresti domiciliari è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria poiché trovato nell'abitazione con persone estranee al nucleo familiare.