A cura della Redazione

Servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli nelle aree della movida di Torre Annunziata.

I militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato tutta le zone più frequentate del sabato sera. Sotto la lente dei controlli - effettuati anche con etilometro e metal detector - le centralissime Via Gino Alfani e il Lungomare Marconi.

Identificate complessivamente 87 persone, 16 delle quali già note alle forze dell'ordine. Controllati 42 veicoli ed elevate 11 contravvenzioni al codice della strada, molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa.

Tre giovani (un 24enne, un 25 enne già noto alle ff.oo. per analoghi reati ed un 20enne) sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio. Perquisiti - dopo che erano stati osservati in atteggiamento sospetto nei pressi di un locale sito in via Gino Alfani - sono stati trovati in possesso di alcune dosi di “marijuana” per complessivi 10 grammi.

Un 31enne, invece, è stato sorpreso sul lungomare Marconi alla guida della propria auto con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida.