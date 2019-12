A cura della Redazione

Sono quattro le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata nel corso di controlli sul territorio.

La prima è un 20enne già noto alle forze dell’ordine, denunciato per guida senza patente.

Risponderà di evasione, invece, un 26enne sottoposto ai domiciliari e assente ad un controllo dei militari.

Un 61enne di Poggiomarino già noto alle forze dell’ordine è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e per questo è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri hanno poi denunciato una 42enne di Boscoreale per furto di energia elettrica. Aveva manomesso il contatore della sua abitazione e alterato la rilevazione dei consumi.

Ancora a Boscoreale, i militari della locale Stazione hanno notificato alla titolare di un bar della zona - una 36enne già nota alle forze dell'ordine - la sospensione dell’attività per 15 giorni.