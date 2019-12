A cura della Redazione

Un enorme masso dal peso di oltre 60 tonnellate si è staccato dalla parete rocciosa di Rampa Nunziante, all'interno del parcheggio privato di via Marconi, di fronte il Lido Nettuno. Il masso si è adagiato sul terrapieno che delimita un muro di origine romana.

Intorno alle 15 di oggi pomeriggio un grosso boato ha messo in allarme gli abitanti del parco a ridosso del luogo del crollo. Subito sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto si sono portati immediatamente vigili del fuoco, personale dell'Ufficio tecnico comunale, vigili urbani, polizia, carabinieri e personale delle Ferrovie dello Stato.

Probabilmente le copiose piogge di questi giorni hanno determinato il distacco del masso dalla parete rocciosa. In via precauzionale, non potendo, data l'oscurità, fare un’attenta valutazione sulla parete dalla quale si staccato il blocco roccioso, è stata decisa l'interruzione della linea ferroviaria nel tratto compreso tra Santa Maria La Bruna - Torre Annunziata Centrale.

In un primo momento si era pensato anche di fare evacuare i residenti del parco attiguo al parcheggio interessato al crollo, ma poi, dopo un attento sopralluogo, è stata esclusa questa eventualità.