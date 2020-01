A cura della Redazione

Grave incidente stradale sull'autostrada Napoli-Salerno. Un'auto, una 500 L con 5 giovani a bordo, mentre proseguiva in direzione Salerno, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro il muro che delimita la carreggiata.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3,30 di questa notte, poco prima dell'uscita autostradale di Torre Annunziata Sud. Sul posto si portavano immediatamente la polizia stradale di Angri e diverse ambulanze del 118.

I cinque giovani, tutti di Castellammare di Stabia (quattro minorenni ed un maggiorenne alla guida dell'auto) venivano prontamente soccorsi: due di essi venivano trasportati all'Ospedale del Mare mentre gli altri tre al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Nessuno, però, risultava in pericolo di vita.