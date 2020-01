A cura della Redazione

Avrebbe tentato di suicidarsi lanciandosi dal cavalcavia di Piazza Vargas a Boscoreale, ora è ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli.

A compiere l'estremo gesto una donna di 50 anni di Torre Annunziata. Sul luogo si sono portati i carabinieri della locale Stazione e un'ambulanza del 118.

La donna ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno indotto la 50enne a tentare di togliersi la vita.