A cura della Redazione

Nuova emergenza abitativa a Torre Annunziata. Quattordici nuclei familiari dell'isolato 8 del Parco Penniniello sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni per infiltrazioni d'acqua negli scantinati della palazzina.

Tutto è nato dalla segnalazione dei residenti all'Ufficio Tecnico del Comune circa la presenza di acqua nel seminterrato dell'edificio. L'assessore al Patrimonio Emanuela Cirillo, venuta a conoscenza della criticità, chiedeva l'intervento dei vigili del fuoco i quali, giunti sul posto, non potevano far altro che prendere atto della situazione e dichiarare l'inagibilità della palazzina.

Di punto in bianco, così, 14 famiglie si trovavano ad essere sgomberate e a cercarsi una sistemazione allogiativa alternativa. Dopo attimi di tensione, alla presenza anche di una pattuglia dei carabinieri che nel frattempo si era portata sul posto, la situazione tornava alla normalità, anche in seguito alle rassicurazioni dell'assessore Cirillo e del dirigente dell'Ufficio tecnico ing. Nunzio Ariano circa una soluzione in tempi brevi dell'emergenza che si era venuta a creare.

"Abbiamo due isolati il 3 ed il 17 - affermava l'assessore Cirillo - che sono quasi completati in seguito ai lavori previsti dai Contratti di quartiere 1 e 2. Le famiglie in possesso di titoli potranno, quindi, trasferirsi nei nuovi alloggi, mentre quelle sprovviste avranno comunque una sistemazione alternativa fino a quando non verrà completata la procedura di sanatoria avviata con il recente Avviso Pubblico. Intanto si procederà con i lavori per riqualificare l'isolato 8, già iprogrammati con il Contratto di quartiere 2".