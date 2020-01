A cura della Redazione

Due auto in fiamme in via Vittorio Veneto.

Non si ferma la mano incendiaria di chi prende di mira auto e moto per appiccare il fuoco. Stanotte l'ennesimo raid, il secondo in questo mese.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre gli agenti di polizia avviavano le prime indagini.