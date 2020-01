A cura della Redazione

Notte di terrore a Torre Annunziata tra domenica e lunedì scorsi.

Il primo episodio nel centro storico: diciotto colpi di pistola sparati nella saracinesca del Bar Ittico in via De Simone, a pochi passi dalla Basilica della Madonna della Neve. Il secondo raid nel quartiere Provolera, con una bomba carta esplosa davanti all’ingresso di un garage in via Parini.

Il bar è stato già oggetto in passato di un episodio analogo, con la deflagrazione di una bomba carta posizionata davanti alla saracinesca. Intanto dei diciotto colpi di pistola, sparati probabilmente da due individui, sembra siano state ritrovate solo 5 ogive.

Il garage oggetto dell'attentato è di proprietà di un pregiudicato attualmente in carcere con l’accusa di spaccio.

Sul posto si sono portate le forze dell’ordine per i primi rilievi.