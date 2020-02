A cura della Redazione

Tragedia questa mattina a Cava de' Tirreni. Un uomo, Gioacchino Mollo, 61 anni, oculista originario di Torre Annunziata, è rimasto schiacciato sotto un albero di grosse dimensioni caduto probabilmente per il vento impetuoso di queste ore.

L'incidente si è verificato intorno alle 8,30 in via Crispi, a pochi passi dalla sede comunale. L'albero è un pino secolare all'interno della Villa Comunale, stamattina chiusa in via precauzionale. Tuttavia, data le grosse dimensioni dell'albero, il tronco ha abbattuto l'inferriata perimetrale dell'area a verde e si è schiantato sul marciapiede, dove nel frattempo il 61enne era a passeggio con il suo cane a guinzaglio.

L'oculista è un professionista molto conosciuto a Torre Annunziata perché appartiene alla famiglia che gestisce il Lido Eldorado. E' fratello della prof. Anna Mollo, docente della "Pascoli", a cui va la nostra vicinanza per l'incommensurabile perdita del congiunto.

Una disgrazia, qella di Cava de' Tirreni, che mette sotto accusa lo stato di manutenzione del verde pubblico da parte di enti preposti. E, ancora una volta, si è costretti a scrivere di tragedie che colpiscono persone innocenti, la cui unica loro colpa è quella di andare a passeggio per le strade della città.