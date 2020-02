A cura della Redazione

“Alto impatto” dei carabinieri nel Vesuviano nell’ambito di un servizio disposto dal Comando provinciale di Napoli: due persone arrestate, sequestrate una pistola e droga.

Identificate 195 persone, 41 i veicoli controllati, 25 le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa,

A Torre Annunziata, arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e detenzione abusiva di arma da fuoco, Luigi Losco, un 31enne già noto alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione una pistola Beretta 9x21 con colpo in canna e matricola abrasa, 86 grammi di cocaina, 6,3 di crack, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

La pistola era in un borsello nero insieme a 81 proiettili calibro 9 e 10 calibro 7,65. Losco è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

I carabinieri della Stazione di Trecase e quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, invece, hanno sequestrato ben 21 chili di marijuana, già confezionati in 18 buste da 1,5 chili. La sostanza era nascosta sotto un cumulo di erba e canne di bamboo, nei pressi dei binari della Circumvesuviana di via Sepolcri a Boscotrecase. L’ area risulta essere zona di influenza del clan Gallo-Limelli-Vangone.

A Ercolano i militari della locale Tenenza hanno arrestato Antonio De Maria, 51enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare rinvenuti e sequestrati 400 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento.

Il 51enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.