A cura della Redazione

Continua imperterrito lo sversamento illecito dei rifiuti in determinati luoghi della città. Ormai è diventata una consuetudine, nonostante il sistema di videosorveglianza pubblico e le telecamere installate fuori a molte attività commerciali di Torre Annunziata.

E non si ha neppure più la prudenza di sversare in ore notturne per evitare di essere sorpresi con le mani nel “sacco”.

Le foto che vi proponiamo, infatti, si riferiscono ad uno sversamento effettuato in via XXI Gennaio intorno alle ore 14,00 di ieri pomeriggio, mercoledì 12 febbraio. Un auto si ferma, escono due persone, aprono il portabagagli e depositano sul marciapiede, dove probabilmente erano stoccati già altri rifiuti, buste contenenti chissà cosa. Poi, come se niente fosse, risalgono in auto e vanno via.

E’ questo un “film” già visto altre volte. A Torre Annunziata ci sono zone dove insistono vere e proprie mini discariche abusive, in città e in periferia: via Eolo, vico Carlo III (stradine alle spalle della chiesa dell’Immacolata), via Parini, via XXI Gennaio, via Porto, Largo Marchese), per citarne alcune.

Eppure il Comando dei vigili urbani, guidato dal capitano Enrico Ambrosetti, attraverso il sistema di videosorveglianza, ha elevato nel 2019 ben 190 contravvenzioni per sversamento abusivo di rifiuti. E dall’inizio di quest’anno le persone sanzionate sono una decina. E questo nonostante in molte parti della città le videocamere non sono funzionanti.

Tuttavia, occorrerebbe un maggiore senso civico da parte di un numero esiguo di cittadini che dovrebbero capire il danno che creano all’intera comunità per il loro modo incivile di comportarsi. Solo quando avrà questa consapevolezza, si potrà finalmente incominciare a parlare di una città proiettata verso il turismo..