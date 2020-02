A cura della Redazione

Grave incidente stradale sulla A3 Napoli-Salerno intorno alle ore 8,00 di questa mattina. All'altezza dell'uscita autostradale di Torre Annunziata nord, in direzione Napoli, cinque auto ed un pullman sono entrati in collissione con un tamponamento a catena.

Sul posto ambulanze e polizia stradale. Traffico in tilt in direzione Napoli, con lunghe code di auto.

Al momento non è ancora nota la causa del pauroso incidente. Ci sarebbero alcuni feriti ma non in gravi condizioni.