A cura della Redazione

Nella giornata odierna i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, con la collaborazione del personale sanitario della locale A.S.L., hanno condotto un’attività di controllo sulla filiera ittica nel territorio oplontino, nel corso della quale veniva riscontrata la presenza di un grosso banchetto abusivo che esibiva per la vendita a ciglio strada, esposti pertanto agli agenti atmosferici, agli insetti ed allo smog, circa 80 chili di prodotti ittici, posti in contenitori di fortuna e privi della prevista documentazione inerente la tracciabilità. Accertata, pertanto, la totale assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo per la vendita del prodotto in questione e la mancanza delle più elementari norme di carattere igienico-sanitario, scattava l’immediato sequestro del prodotto ittico che versava in cattivo stato di conservazione.

Tutto il prodotto ittico sequestrato, a seguito dell’autorizzazione della locale Procura della Repubblica, è stato avviato a distruzione mediante ditta specializzata, in quanto non idoneo al consumo.

“Le verifiche lungo la filiera ittica - ha affermato il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, ten. di vascello Vito Limanni - proseguiranno anche nei prossimi giorni per la tutela della salute pubblica e per la repressione di qualsiasi forma di abusivismo che, come in questo caso, rischia di mettere a repentaglio la salute del consumatore oltre che la risorsa ittica. Raccomandiamo comunque ai consumatori, per la salvaguardia della loro salute, di acquistare prodotti ittici esclusivamente da operatori del settore alimentare regolarmente autorizzati, gli unici titolati a vendere e somministrare prodotti ittici e sottoposti a continui controlli da parte dei servizi veterinari lungo tutta la filiera produttiva".