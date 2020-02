A cura della Redazione

Partorisce la sua bimba, Christel, e poi muore.

E' accaduto stamattina alla clinica Maria Rosaria. Una giovane donna di 33 anni di Torre Annunziata, mamma di due figli, mette alla luce la sua bimba ma subito dopo le sue condizioni precipatano, nonostante l'estremo tentativo dei medici di salvarle la vita.

La giovane donna muore tra la disperazione del marito e dei parenti.

Sul posto intervengono i carabinieri della Stazione di Pompei per avviare le prime indagini. Al momento non si conoscono le cause del decesso.