A cura della Redazione

Incidente stradale questa mattina in via Castriota.

Due autovettura, una Fiat 500 X e una Fiat Punto, guidate rispettivamente da un giovane di Trecase e una donna di Torre Annunziata, mentre procedevano su due corsie opposte di marcia, si sono scontrate quasi frontalmente.

Secondo i primi accertamenti degli agenti di polizia e dei vigili urbani, l’auto guidata dalla donna avrebbe invaso la corsia di marcia opposta prendendo in pieno la Fiat Punto. Illeso il giovane di Trecase, mentre per la donna è stato necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale di Boscotercase per accertamenti. Le sue condizioni, però, non desterebbero preoccupazione.

Entrambe le auto hanno riportato gravi danni alla fiancata anteriore sinistra.