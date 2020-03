A cura della Redazione

Primo caso positivo al coronavirus all’ospedale di Boscotrecase. La conferma si è avuta in serata dall’ospedale Cotugno di Napoli.

Ieri sera è stata ricoverata all'ospedale Sant'Anna e SS: Maria della Neve di Boscotrecase una donna, 49 anni, residente a Trecase con i sintomi dell’influenza. Il personale medico ha seguito pedissequamente il protocollo per i casi sospetti di contagio da Covid-19 isolando la donna in un ambiente protetto. Stamattina le è stato effettuato il tampone faringeo, inviato successivamente all’ospedale Cotugno di Napoli per il test. In serata la risposta: la donna è risultata positiva al Covid-19. Ora il tampone sarà inviato all’ospedale Spallanzani di Roma per le contro analisi.

A momenti la donna dovrebbe essere trasferita dall’ospedale di Boscotrecase al Cotugno di Napoli.

AGGIORNAMENTI

Secondo le prime indiscrezioni, non confermate, la donna di Trecase risultata positiva al coronavirus insegnerebbe nella scuola Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco, la stessa in cui ha insegnato la collega di Striano risultata positiva al Covid-19.