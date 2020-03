A cura della Redazione

In quarantena i sette nuclei familiari del palazzo dove risiede la donna 49enne risultata positiva al coronavirus.

Il sindaco di Trecase Raffaele De Luca, in un intervento video sulla sua pagina di facebook, fa il punto della situazione: "Per ora è tutto sotto controllo -afferma -. Per quanto riguarda la donna risultata positiva al Covid-19 siamo in attesa delle contro analisi dallo Spallanzani di Roma. Siamo in costante contatto con l’Asl ed abbiamo individuato i primi contatti della paziente contagiata, adottando tutte le misure per la loro messa in quarantena. Abbiamo costituito, inoltre, il COC (Centro operativo comunale) dove è presente personale della Protezione civile, della Polizia urbana, dell’Ufficio tecnico e dell’Asl. Informo, infine, che ho parlato con il marito della donna contagiata, sta bene come pure i suoi tre figli. Al momento non ci sono criticità e sono certo che usciremo a testa alta da questa emergenza”.

La donna contagiata, come anticipato dal nostro giornale, insegna alla scuola "Don Bosco-D'Assisi" di Torre del Greco, la stessa dove sono risultate positive altre due maestre.