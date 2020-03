A cura della Redazione

Trentottenne trovato privo di vita nel suo appartamento.

La notizia è stata riportata dal ilmattino.it. Ieri sera un uomo di 38 anni è stato trovato morto dai suoi parenti nell'appartamento in cui viveva a Torre Annunziata.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia del Commissariato oplontino, diretto dal dirigente Claudio De Salvo, per avviare le prime indagini. Sul corpo dell'uomo non sono state riscontrate ferite, pertanto molto probabilmente si tratterebbe di morte naturale.

L''ipotesi più probabile è che il 38enne sia morto per overdose, visto che la vittima era ritenuta tossicodipendente abituale. Tuttavia la Procura di Torre Annunziata ha disposto l'autopsia e, in accordo con l'Asl, anche il tampone per capire se possa trattarsi di un decesso legato al virus Covid-19, anche se gli investigatori escludono al momento tale ipotesi in quanto l'uomo non avrebbe avuto contatti con possibili infetti.