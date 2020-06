A cura della Redazione

Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di L.P., l'uomo di 48 anni trovato morto nelle acque del porto di Torre Annunziata domenica mattina 28 giugno.

Il 48enne al momento del ritrovamento non presentava segni di violenza sul corpo, pertanto si tenderebbe ad escludere la pista dell'omicidio. Rimarrebbero in piedi altre ipotesi: suicidio o caduta in acqua in modo accidentale o per malore.

L. P. lavorava come autista e viveva insieme alla madre. Ed è stata proprio la donna a dare l'allarme quando non ha visto rientrare suo figlio dopo che era uscito di casa domenica di prima mattina.