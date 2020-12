Torre Annunziata - È morto Ciro Maresca, presidente della Proloco Oplonti

A cura della Redazione

Nella serata di lunedì 14 dicembre è deceduto l'avvocato Ciro Maresca, 73 anni, presidente della Proloco Oplonti Marina del Sole di Torre Annunziata.

Era ricoverato presso l'ospedale di Caserta dove aveva subito un intervento all'aorta addominale. Purtroppo un arresto cardiaco gli ha stroncato la vita.

Funzionario della Regione Campania in pensione, aveva assunto la presidenza della Proloco da molti anni spendendosi per la valorizzazione degli Scavi di Oplonti. Ultimamente stava conducendo una battaglia per l'apertura di un presidio ospedaliero a Torre Annunziata.

Vedovo, lascia due figli Carlo e Manuela, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.