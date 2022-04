A cura della Redazione

Blitz congiunto tra Guardia di Finanza e Carabinieri, arrestato imprenditore di Torre Annunziata che opera nel campo della ristorazione.

All'interno del ristorante gli investigatori hanno sequestrato alcuni chilogrammi di cocaina purissima, probabilmente stoccati temporaneamente nel locale. È finito in manette A.C., titolare del noto ristorante.

L'uomo è in stato di fermo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga è stata sequestrata. In attesa della convalida del fermo, sono in corso ulteriori indagini per capire chi fosse il vero proprietario di quel grosso quantitativo di droga.