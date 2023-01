A cura della Redazione

Blitz antidroga al rione Poverelli: in cinque ottengono la scarcerazione.

In serata, il gip del Tribunale di Torre Annunziata Fernanda Iannone ha disposto il trasferimento dal carcere agli arresti domiciliari per cinque indagati, coinvolti nell'operazione dei carabinieri della scorsa settimana.

Tornano agli arresti a casa Anna e Ilaria Evacuo, e Gennaro Apuzzo, tutti assistiti dall'avvocato Giuseppe De Luca. Domiciliari anche per Antonio Langella (avvocato Ferdinando Striano) e per Italo Evacuo (avvocato Maria Formisano). Il giudice che aveva firmato sia ad agosto che la scorsa settimana un ordine di carcerazione su richiesta della Procura di Torre Annunziata ha accolto le istanze presentate dai tre difensori, volte all'affievolimento delle esigenze cautelari, disponendo per tutti la misura degli arresti domiciliari.

Secondo l'accusa, alcuni indagati avrebbero sfruttato minorenni per spacciare droga.