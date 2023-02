A cura della Redazione

Potrebbe essere un 46enne di Gragnano, già noto alle forze dell’ordine, l'uomo ritrovato privo di vita nelle acque di Torre Annunziata domenica pomeriggio. Il suo cadavere è stato scoperto da un pescatore che si trovava lungo la spiaggia delle Sette Scogliere a Rovigliano.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura oplontina che ipotizza il reato di omicidio volontario, al momento a carico di ignoti.

L'uomo è stato identificato grazie alla denuncia presentata dai suoi familiari, che hanno fornito un identikit dello scomparso che sembra corrispondere all'uomo trovato privo di vita in mare. Tuttavia manca tuttora il riconoscimento ufficiale che sarà affidato all'esame del DNA. Probabilmente, è l'ipotesi degli investigatori, il 46enne di Gragnano è stato ucciso altrove e qualcuno ha provato a disfarsi del suo cadavere legandogli al collo un grosso masso e gettandolo in mare, ma al momento non è esclusa neanche la pista della camorra.