A cura della Redazione

Esplose colpi di pistola contro l’amico del suo rivale in amore, ferendo anche una ragazza ferma in strada: arrestato 22enne di Castellammare di Stabia.

I fatti. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato di Castellammare di Stabia - coordinata dalla Procura di Torre Annunziata - hanno accertato che il 22enne, incensurato, la sera del 27 maggio dell’anno scorso, incontrò in piazza Giovanni XXIII un amico di quello che il giovane riteneva fosse il suo rivale in amore, e con il quale la fidanzata lo avrebbe tradito. Al rifiuto da parte di questi di rivelargli dove fosse il rivale, il 22enne sparò alcuni colpi di pistola, ferendolo di striscio ad un piede e colpendo anche una ragazza che si trovava per puro caso sulla traiettoria dei proiettili, procurandole una frattura alla tibia guaribile in 30 giorni.

L'indagato, che deve rispondere di detenzione e porto illegale d'arma da fuoco, oltre che di lesioni personali aggravate, per la Procura non aveva esitato a mettere in atto quel grave gesto incurante di trovarsi in un luogo affollato e rischiando di ferire o, peggio, uccidere innocenti. Per questo, il magistrato aveva chiesto la custodia in carcere del 22enne mentre il GIP ha optato per la restrizione ai domiciliari.