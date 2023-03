A cura della Redazione

Agguato di camorra in pieno giorno e di domenica a Torre Annunziata, ucciso pregiudicato legato ai Gallo-Cavalieri.

R. M., 29enne del rione Penniniello di Torre Annunziata, è morto in ospedale in seguito ad una sparatoria avvenuta in via Plinio, non lontano dal deposito autobus dell'Eav

Subito soccorso, è deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Sul posto polizia e carabinieri, che hanno chiuso la strada. Le indagini sono affidate alla squadra investigativa del Commissariato di Torre Annunziata.

Ennesimo episodio criminale, dunque, in pochi giorni nella città oplontina, che segue il ferimento di un uomo in via Torretta di Siena e gli spari contro una palazzina al rione Penniniello.