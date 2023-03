A cura della Redazione

Per la morte della professoressa Iolanda Gentile, operata di isterectomia in una clinica di Torre del Greco, sono sei gli indagati: il ginecologo, l’anestesista, il chirurgo e altri tre medici che avevano in cura la donna. Ora l’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Marianna Ricci), dovrà far luce sulla vicenda e capire cosa sia accaduto in quelle ore drammatiche in cui la 51enne ha perso la vita.

La professoressa era madre di quattro figli ed insegnava al Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. L’intervento a cui si era sottoposta è molto diffuso tra le donne: l’asportazione di un mioma da effettuare in laparoscopia. Qualcosa però sarà andato storto, fatto sta che la donna è stata trasferita intubata al reparto di rianimazione dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove, secondo i medici, sarebbe entrata in pronto soccorso già priva di vita. Da qui la denuncia dei familiari della professoressa al Commissariato di Polizia e il conseguente sequestro della cartella clinica presso la struttura sanitaria privata di Torre del Greco.

Intanto questa mattina, mercoledì 29 marzo, sarà eseguita l’autopsia da parte del collegio peritale nominato dalla Procura oplontina.