A cura della Redazione

Sconcerto e costernazione al Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata per la morte della docente Iolanda Gentile, 51 anni, madre di quattro figli.

La professoressa di matematica si era sottoposta ad un intervento chirurgico di routine presso una clinica privata del comprensorio ed è deceduta per complicanze.

L’insegnante era molto apprezzata da colleghi e studenti e la notizia del suo decesso ha suscitato grande commozione e incredulità, soprattutto perché giunta inaspettata.

“Una donna solare, empatica ed un’ottima docente, molto amata dagli studenti - commenta una collega del Liceo -. Quando ho appreso la notizia della sua scomparsa sono rimasta senza parole. Una morte tanto assurda quanto improvvisa che ci lascia tutti sgomenti”.

Notizia aggiornata

Da informazioni in nostro possesso, sul caso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata per chiarire le cause del decesso e per verificare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario.